Gevi, che impresa contro la Virtus (81-89): due punti d'oro nella corsa alla salvezza

Era il testacoda del campionato. ma la leader sembrava la Gevi. Clamorosa la prestazione in terra felsinea, un blitz di quelli da raccontare ai nipotini, un dominio in lungo e in largo sul campo della prima in classifica. Finisce con il presidente Grassi impazzito di gioia in tribuna e coach Pancotto che esce esultando verso il drappello di tifosi azzurri in tribuna.

La Gevi sbanca Bologna per 81-89 con la miglior partita dell’anno, e di gran lunga. Un match sontuoso quello azzurro, perfetto si potrebbe dire, con grandi percentuali (62% da due, un pazzesco 48% da tre) ma soprattutto una difesa ferrea, decisa, intensa, che ha tolto il fiato all’attacco della Virtus capoclassifica, facendola annaspare per tutta la gara. Sempre in testa, la Gevi ha strameritato la vittoria, come ha commentato il grande ex di Virtus e Napoli, Marco Bonamico. E in realtà il margine doveva essere molto più ampio per quello che si è visto in campo, con gli azzurri spesso in vantaggio di oltre 20 punti. I migliori Howard, che ha chiuso con 24 punti, e Williams, 20 punti ma anche una gran difesa. Baluardo difensivo Zerini, davvero monumentale. Super Stewart, ma bravi tutti, anche un prezioso Dellosto. E il tutto senza Wimbush, fermato da un problema fisico alla viglia. Quando si dice lanciare il cuore oltre l’ostacolo. Una vittoria che fa compiere un passo avanti fondamentale verso la salvezza. Ora mancano due vittorie all’obiettivo. E domenica prossima arriva Venezia.

«Che partita! Grazie ai nostri tifosi che ci sostengono sempre, in tutta Italia, meritavano questa soddisfazione. Non abbiamo ancora fatto niente ma abbiamo dimostrato di voler rimanere in A», sottolinea Pancotto.

«Una vittoria incredibile, siamo vivi e lotteremo fino all’ultimo secondo per conquistare la salvezza – dice Nicolò Dellosto -. E’ stata stagione di alti e bassi ma l’importante è restate coesi. Serata super anche per me, mi faccio trovare pronto quando vengo chiamato».