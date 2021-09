Gevi lotta ma si arrende a Treviso: a breve un innesto al posto di Rich

Secondo stop della Gevi contro Treviso che vola alla seconda fase mentre gli azzurri ora affronteranno le due gare in fila contro Brescia (la prima sabato in trasferta) sperando di sbloccare lo zero dalla casella delle vittorie. Un match perso 81-74 con Napoli che dopo un buon primo quarto chiuso in vantaggio, ha inseguito sia pur molto da vicino gli avversari. Dopo metà gara chiusa sul -2, i trevigiani sono riusciti a mettere qualche punticino in più tra se e gli avversari (terzo quarto 58-54) per poi allungare nell'ultimo parziale e toccare anche i 14 punti di vantaggio, poi recuperati in parte dal disperato assalto finale di Napoli. Tanti i giovani schierati da Treviso, mvp Bortolani, poi il solito Sims. Per la Gevi bene Velicka (12 punti, 7 rimbalzi, 6 assist) pur con qualche ingenuità, positivo McDuffie (17 ma solo 3 rimbalzi), volitivo Lombardi (8 punti in 13'), discreto Parks (10), molto falloso. Maluccio gli altri, con Elegar (8 punti e 4 rimbalzi in 27') e Mayo (6 e 0/5 da tre in 28') ancora in ritardo di condizione, e gli altri italiani stavolta meno efficaci. Ora si attendono sviluppi sulla sostituzione di Rich con una guardia (Andrews?) che potrebbe essere un innesto importantissimo per la stagione azzurra. Sacripanti a fine gara: “Siamo dispiaciuti per aver lasciato la partita appena Treviso ha allungato nel punteggio. Purtroppo non siamo stati bravi a riprenderci dopo i parziali negativi, senza riuscire a rimettere in discussione il risultato. Prendiamo però gli aspetti positivi. Abbiamo segnato qualche punto in più rispetto alle partite precedenti disputando una buona gara per tre quarti. Ci è mancata la forza fisica e morale per reagire alla Nutribullett. Siamo in preparazione, cerchiamo di concentrarci sulle cose buone fatte. Ora a Brescia troveremo una squadra agguerrita e con grande fisicità. Noi dobbiamo continuare nel nostro lavoro per migliorare e cercare di allungare i minuti di buona pallacanestro che stiamo cercando di fare.”