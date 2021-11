Gevi, Lynch arriva stanotte a Napoli e intanto saluta i tifosi con un video

Napoli, il pivottone è in arrivo. Reggie Lynch, il nuovo giocatore ingaggiato dalla Gevi, 208 centimetri e 118 kg, stasera molto tardi sarà in città. Domani giornata di visite e approccio con il Palabarbuto mentre venerdì ci sarà il primo allenamento con la squadra, che riprende ad allenarsi dopo alcuni gorni di riposo. Domenica niente campionato, Lynch esordirà nella partita del 5 dicembre con Cremona. Intanto il neo napoletano saluta con un video tutta la città cestistica. "𝐶𝑖𝑎𝑜 𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖, sono 𝑅𝑒𝑔𝑔𝑖𝑒 𝐿𝑦𝑛𝑐ℎ e 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑓𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑁𝑎𝑝𝑜𝑙𝑖 𝐵𝑎𝑠𝑘𝑒𝑡, 𝑠𝑡𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑟𝑜̀ 𝑎 𝑁𝑎𝑝𝑜𝑙𝑖, 𝑛𝑜𝑛 𝑣𝑒𝑑𝑜 𝑙'𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑖 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑟𝑒 𝑎 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑒𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑖𝑢𝑠𝑐𝑖𝑟𝑒 𝑎 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑢𝑛𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑖 𝑝𝑙𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓. 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒, 3 𝑣𝑖𝑡𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑖 𝑓𝑖𝑙𝑎, 𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑖! 𝐼𝑜 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑓𝑎𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝𝑎𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑜..!", ha detto il giocatore nel video mandato via wazzup.

Intanto al Palabarbuto da domani si svolgerà la EYBL, grande torneo di basketygiovanile internazionale riservato alla categoria degli under 17, ovvero nati nel 2005. Tutte le gare, che vedranno confrontarsi ben 9 formazioni, si disputeranno al Palabarbuto fino al 29 novembre. La manifestazione è nata venti anni fa, alla prima edizione vi hanno partecipato solo 6 squadre. Da allora il torneo si è allargato fino a comprendere più di 180 squadre (suddivise su cinque fasce di età), provenienti da ben 25 differenti paesi e si è ormai consacrato tra le vetrine più accreditate del basket giovanile internazionale. Domani prima gara di Napoli contro Praga alle 19,30.