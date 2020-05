Dopo l'addio a Martino Mastrellari, le conferme di Sandri e Monaldi, ora arriva il primo squillo sul mercato della Gevi Napoli. Si tratta di Pierpaolo Marini, guardia/ala l'anno scorso alla Unieuro Forlì dove si è imposto come uno dei migliori italiani del Girone Est, con 13,2 punti a partita. Un bel colpo da parte del gm Mirenghi che opera sul mercato assieme al coach Sacripanti e con la consulenza del ds Alessandro Bolognesi. Marini ha avuto anche la soddisfazione un anno fa di rientrare nel gruppone dei convocati (tra gli atleti a disposizione) del ct Meo Sacchetti per le qualificazioni ai mondiali, indossando quindi anche la maglia azzurro-Italia. Il club partenopeo era sulle tracce di Marini già dalla scorsa stagione e la Players Group che cura gli interessi del giocatore ha mantenuto la promessa.



Per quanto riguarda Saccaggi invece si tratta di aspettare ancora una settimana più o meno. Il giocatore attende le evoluzioni della vicenda di Pistoia, dove potrebbe approdare, ma che potrebbe chiedere l'autoretrocessione per motivi finanziari. Ancora in stand by la trattativa del rinnovo con Iannuzzi dopo rinegoziazione del contratto. Dal cui esito dipende la scelta del lungo americano, se ala o centro. © RIPRODUZIONE RISERVATA