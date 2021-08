Gevi Napoli, il 16 agosto scatta il ritiro: ecco l'elenco completo dei convocati

Ecco le prime date dell'avventura in A del Napoli Basket. Il raduno ufficiale resta programmato per lunedi 16 agosto al PalaBarbuto alle 9 per la prima seduta di allenamento. Ad attendere i giocatori ci sarà coach Sacripanti, insieme a tutto lo staff tecnico e dirigenziale. Molto probabilmente non tutti i giocatori americani saranno presenti fin dal primo giorno, ed è previsto qualche arrivo nei giorni immediatamente successivi.

E ovviamente non ci sarà ancora la "combo guard", che potrebbe essere Newman, ancora impegnato alla Summer League Nba. Appena completato l'arrivo di tutti i giocatori, sarà definito e programmato il "media Day" che si svolgerà al PalaBarbuto. Intanto il club ha già definito la partecipazione al torneo "City of Cagliari", con Bayern Monaco, Dinamo Sassari e Baskonia, quest'ultima avversaria degli azzurri in semifinale venerdì 27 agosto alle ore 18. Questo l’elenco dei giocatori convocati: Lombardi, Marini, Uglietti, Zerini, Mayo, Parks, Elegar, Rich, McDuffie. Cannavina, Coralic, Matera, Grassi e Sinagra saranno i giovani aggregati alla prima squadra nel corso della preparazione.