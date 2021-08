Gevi Napoli, operazione Kramer: il club azzurro vicino alla guardia Usa

Dopo aver preso McDuffie nel ruolo di numero 4, la Gevi Napoli potrebbe chiudere il suo mercato con un colpo notevole: si tratta di Chris Kramer, guardia bianca di grande versatilità, una combo capace di giocare da play e da guardia, super difensore (è stato Big Ten All Defensive team in Ncaa) ma anche gran tiratore, 1,93, 33 anni, con una carriera europea importante.

Dopo il college a Purdue, ha giocato in Germania prima con Wurzburg, poi 5 anni con l'Oldenburg per poi passare nelle ultime stagione con il Rytas Vilinius, con il Khimki e con l'Hapoel Gerusalemme, tre squadra di alto livello internazionale. Andrebbe ad integrare il reparto guardie e potrebbe essere impiegato sia da play che da guardia pura. Intanto in questi giorni è attesa la pubblicazione del calendario di serie A.