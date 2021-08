Gevi Napoli, arriva l'ala Mc Duffie: ora manca solo un ultimo tassello

Manca l'ufficialità, ma la Gevi Napoli ha aggiunto un altro tassello al suo organico: Markis McDuffie, 2,03 per 95kg, sarà il nuovo numero 4 della Gevi Napoli voluto da Sacripanti.

Il club azzurro ha battuto la concorrenza di Cremona in A1 e di Scafati che pure lo aveva richiesto.

Mc Duffie, 24 anni, è nativo di Paterson e ha fatto l'università di Wichita con ottime cifre, soprattutto nell'ultimo anno, 18,2 punti, 5,7 rimbalzi. Dopo i quattro anni a Wichita ha giocato una stagione in Ungheria e poi è arrivato in Italia a Piacenza, dove l'anno scorso in A2 ha chiuso la stagione con 20,6 punti di media gara, 6,3 rimbalzi e 1.8 assist. È un 4 in A2, un 3/4 in A1, con tiro da fuori e grande mobilità visto il fisico leggero.

Ora dovrebbe mancare un solo giocatore, una guardia che possa giocare anche da play e uno dei nomi è Floyd, ex Capo d'Orlando. I due elementi italiani invece che mancano al 6+6 potrebbero non necessariamente essere nuovi acquisti ma anche giovani del vivaio.

Intanto dopo il raduno del 16 agosto, la squadra parteciperà all’11ma edizione del torneo City of Cagliari, con Bayern Monaco, Dinamo Sassari e TD Systems Baskonia Vitoria della stella della Nazionale olimpica Fontecchio. Si giocherà il 27 e 28 agosto.