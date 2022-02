Gevi Napoli, addio Covid: tutti negativi E domani la presentazione di Vitali

Come previsto, tutti negativi in casa Napoli Basket. La slavina Covid che ha colpito la società partenopea è passata e speriamo non abbia lasciato strascichi perchè dopodomani c'è una partita di grandissima importanza. Al Palabarbuto alle 15 arriva una big assoluta come Venezia anche se in crisi nera.

La squadra si sta allenando forte per provare ad avere una condizione decente anche se il tempo a disposizione non è stato molto. Una dei giocatori più attesi è sicuramente Luca Vitali (nella foto), il play che può rappresentare il punto di svolta perchè la squadra ha davvero bisogno di una guida stabile e sicura, cosa che Pargo ha dimostrato di non poter essere. Velicka ha più le caratteristiche da giocatore che può subentrare spaccando le partite ma non da condottiero, anche per questione di esperienza.

A questo proposito, domani venerdì 18 febbraio, alle 16,30 presso la sala stampa del PalaBarbuto ci sarà la conferenza di presentazione del nuovo acquisto Luca Vitali, già programmata lo scorso 2 febbraio, e rinviata a causa dei casi di positività al Covid 19 riscontrati nel gruppo squadra.