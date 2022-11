Gevi Napoli, addio Agravanis: ora si ripunta su Emmitt Williams

Addio Agravanis (nella foto di Luca Olivetti). Con un breve comunicato la Gevi Napoli Basket ha ufficializzato la fine del rapporto contrattuale con Dimitrios Agravanis, «ringraziando il giocatore per il grande impegno, professionale e personale, profuso in questo periodo per la squadra, e augurandogli le migliori fortune per il suo prosieguo della carriera».

La brutta prestazione di domenica contro Trieste, nell'infausto match perso, potrebbe aver contato, da una parte e dall'altra. Di sicuro lui aspettava chiamate da squadre che fanno le coppe europee, ma pareva aver preso a cuore l'avventura Gevi. Peccato. Ora si ripunta sul già contrattualizzato Emmitt Williams, che dovrebbe aver quasi del tutto recuperato dall'infortunio.