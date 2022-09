Gevi Napoli al Memorial Pentassuglia: stasera l'esordio contro il KK Mornar

Torna in campo stasera la Gevi Napoli Basket. La squadra sarà impegnata con la Happy Casa Brindisi, ed i montenegrini del KK Mornar Bar, oggi e domani a Brindisi nel Memorial Pentassuglia giunto alla sua undicesima edizione. La Gevi alle 18 affronterà il KK Mornar Bar, e domani alla stessa ora i padroni di casa della Happy Casa Brindisi. Aggregato al gruppo anche il nuovo arrivato Emmitt Williams. Saranno infine da valutare le condizioni di Stewart e Johnson che prenderanno parte al Memorial Pentassuglia anche se in settimana hanno svolto lavoro differenziato. Sarà possibile seguire in diretta streaming la partita della Gevi Napoli Basket contro la Happy Casa Brindisi domani 11 settembre alle 18 sul sito www.antennasud.com