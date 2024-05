Gevi, l'abbraccio del pubblico alla squadra e al club

Bellissima atmosfera di festa e un pubblico molto numeroso (tenendo conto della serata di pioggia), alla Fruit Village Arena Palabarbuto per il “terzo tempo”, ovvero il saluto alla squadra, al club e allo staff alla fine di una stagione entusiasmante, se pur con l'amarezza finale della mancata qualificazione per differenza punti ai playoff.



In campo c'era la Coppa Italia vinta a Torino in bella mostra, oltre alla squadra quasi al completo (mancavano Pullen e Ennis che è andato in Israele), lo staff con coach Milicic, Pancotto e Cavaliere, e il club naturalmente con il presidente Federico Grassi, l'ad Alessandro Dalla Salda, il direttore tecnico Pedro Llompart e il ds Peppe Liguori.

Grande affetto da parte del pubblico, tantissime foto, autografi sulle maglie e un clima festoso con in campo famiglie, donne, bambini. L'appuntamento è alla prossima stagione.