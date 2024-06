Gevi Napoli Basket, Alessandro Lever saluta l'azzurro

La notizia era nell'aria da qualche giorno, ma ora è ufficiale.

Napoli Basket e Alessandro Lever si separano. Risolto consensualmente il contratto che legava il giocatore al club azzurro per un'altra stagione, ovvero fino al 2024/2025.

«Ad Alessandro va il ringraziamento della S.S. Napoli Basket per l’impegno profuso nel corso di questa stagione, ed un in bocca al lupo per il suo futuro personale e professionale» il comunicato della società. Dopo un inizio positivo, Lever ha perso un po' la fiducia del coach ed ha giocato sempre meno.

Dunque si ci poteva aspettare da parte sua che volesse cambiare aria. Per lui si parla di un contatto con Venezia. Ora la Gevi dovrà prendere un altro lungo per la panchina, oltre ad uno straniero titolare nel ruolo di ala grande.