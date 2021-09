La Gevi in visita alla Scandone per Isl, ecco i biglietti per la gara con l'Armani

Piscina Scandone e PalaBarbuto, due teatri dello sport napoletano divisi da qualche metro con l'International Swimming League e la Gevi Napoli che vivono ormai in sinergia. E così, dopo la visita di Federica Pellegrini alla squadra di coach Sacripanti qualche settimana fa, l'intera rosa della formazione di basket neopromossa in serie A, ha reso visita ai nuotatori dell'Isl rimanendo impressionata dal connubio sport-show che si sta vivendo nella piscina di Fuorigrotta.

Sabato 25 le gare alla Scandone cominceranno alle 18 per terminare alle 20 quando comincerà Gevi Napoli-Armani Jeans Milano, prima di campionato per gli azzurri di basket: «La nostra speranza è che tutto il pubblico della Scandone si trasferisca al PalaBarbuto. Ci tuffiamo non in piscina ma in questo meraviglioso campionato e speriamo di far vivere delle bellissime emozioni a tutti. Noi per primi».

La Gevi Napoli Basket comunica intanto che da oggi sono in vendita i biglietti per la prima giornata del campionato contro l’A|X Armani Exchange Milano. I biglietti saranno acquistabili sul sito www.vivaticket.it e nei punti vendita Viva Ticket. Sarà possibile acquistare il biglietto fino a sabato 25 settembre alle ore 19,00. I botteghini del PalaBarbuto resteranno chiusi. Questi i prezzi: tribuna centralissima 50 euro, ridotto 25. Tribuna centrale 35, ridotto 22. Laterale 25 e 19, curva 14 e 10. I biglietti ridotti sono riservati ad Over 65 ed Under 16.