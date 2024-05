Gevi Napoli Basket alle Final Four Under 13: sfida con Sorriso Azzurro Sant'Antimo

Dopo l'importante vittoria conquistata domenica scorsa contro la Fortitudo Pallacanestro Sant‘Anastasia, ed il primato ottenuto nel Girone Azzurro della Seconda Fase Oro, la Generazione Vincente Napoli Basket Under 13 allenata da coach Vittorio Scotto, si è qualificata alla Final Four Regionale che si terrà sabato 25 e domenica 26 maggio presso la Fruit Village Arena.

Gli azzurri sfideranno in semifinale i pari età del Sorriso Azzurro Sant'Antimo, la gara si giocherà sabato 25 maggio alle ore 20. L’altra semifinale si terrà alle ore 18 e vedrà affrontarsi Polisportiva Virtus Monte di Procida e la Pallacanestro Boscoreale. Le finali sono in programma domenica 26 maggio. Anche in questa squadra c'è un figlio del direttore tecnico Pedro Llompart, Alex.

Ecco il roster dell'Under 13 Silver: Lorenzo Castronuovo, Davide D'Agnese, Francesco De Florio, Andrea De Fraia, Alessandro Dello Iacono, Roberto Ferraro, Gabriel Fusaro, Paolo Gargiulo, Alex Llompart, Raffaele Perna, Matthias Palena, Antonio Solla. Staff Tecnico: coach Vittorio Scotto, assistant Lorenzo Cioffi, preparatore fisico Francesco Rega.