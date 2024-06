Gevi Napoli Basket, Marek Zapalowski nuovo assistente per coach Milicic

Al posto di Cesare Pancotto, arriva un nuovo assistent per coach Milicic: si chiama Marek Zapalowski, è polacco e affiancherà Francesco Cavaliere nello staff. Zapalowski, classe 1985, inizia la sua carriera da allenatore nella stagione 2007/08 come coach del BTS Pulaski Warszawa, in Polish League femminile.

È stato tra gli altri, assistant e poi coach dello Znicz Basket Pruszkow, in Polish League, fino a giugno 2023 ha rivestito il ruolo di assistant del Legia Warszawa, con l'esperienza sia in FIBA Europe Cup che in Basketball Champions League.

Il dt Pedro Llompart: «Marek Zapalowski arriva a Napoli con il ruolo di assistente, ed insieme a Francesco Cavaliere, sarà la coppia che aiuterà Igor Milicic nello sviluppo della squadra.

Marek è un allenatore che conosce bene la metodologia di lavoro di Milicic e pensiamo che sarà un valore aggiunto per la squadra».

Marek Zapalowski aggiunge: «Sono estremamente felice di far parte della famiglia del Napoli Basket e di questo ambizioso progetto. Vorrei ringraziare la società e l'allenatore Igor Milicic per la fiducia e l'opportunità. Farò del mio meglio per aiutare la squadra a vincere quante più partite possibile. Forza Napoli!»