Gevi Napoli Basket, due partite in casa il 14 e il 21 aprile: in vendita i biglietti

Subito dopo la trasferta di domenica a Varese, ci sarà un doppio turno casalingo consecutivo per la Generazione Vincente Napoli Basket.

E il club comunica che sono in vendita i tagliandi per assistere alle partite, valide per la 12° e la 13° giornata del girone di ritorno di Serie A, contro la Dinamo Sassari, in programma domenica 14 aprile alle 19,30 e contro la Dolomiti Trentino Energia, in programma domenica 21 aprile alle ore 19 alla Fruit Village Arena. Questi i prezzi ed i settori in vendita: tribuna centrale 35 - ridotto 25, laterale 25 - ridotto 20, curva 20 - ridotto 15, gradinata 15 - ridotto 10.