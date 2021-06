Gevi Napoli, i prezzi della semifinale: Lombardi prepara il debutto playoff

In vista di gara1 delle semifinali playoff di A2, che Napoli giocherà contro la vincente della gara Treviglio-Ferrara (e che vedrà il ritorno in campo di Eric Lombardi), la Gevi Napoli Basket rende note regole e prezzi. Delle regole già si sapeva quasi tutto: la Fip ha riaperto le porte ai palasport ma soltanto con la capienza del 25% del pubblico e con un massimo di 500 persone e a determinate condizioni. Gli spettatori, oltre ad acquistare il biglietto in prevendita e a ritirarlo il giorno prima della gara, dovranno esibire l’esito negativo di un tampone rapido effettuato 48 ore prima dell’evento o il certificato di vaccinazione doppia dose o la dichiarazione di guarigione dal Covid avvenuta entro gli ultimi sei mesi. Il tampone dovrà essere fatto dopo le ore 18.30 di venerdì 4 giugno. Affinché sia valido per gara 2, il tampone dovrà essere effettuato una seconda volta prima della suddetta gara 2. Il pubblico presente dovrà rispettare il posto assegnato per tutte le fasi dell’evento sportivo; misurazione della temperatura corporea all’ingresso; non è consentita alcuna coreografia sugli spalti (bandiere, striscioni o altro materiale); seguire i protocolli indicati per l’accesso e l’uscita dal palasport PalaBarbuto; indossare correttamente la mascherina per tutto il tempo di permanenza nell’impianto (si raccomanda uso di mascherine FFP2).

E veniamo ai biglietti: saranno acquistabili esclusivamente online tramite il sito www.etes.it. Avranno di diritto di prelazione coloro che hanno acquistato l’abbonamento alle gare della Gevi Napoli Basket per la stagione 2019/2020: gli abbonati potranno acquistare dunque i biglietti da domani giovedì 3 giugno 2021 dalle ore 12 sino a venerdì 4 giugno alle ore 12. La prelazione può essere esercitata per gara 1 in programma al Palabarbuto domenica 6 giugno. Il codice per poter usufruire del diritto di prelazione si trova sull’abbonamento alla voce SF. Lo stesso codice andrà poi inserito sulla piattaforma Etes.it al momento dell’acquisto del tagliando.

i posti rimanenti saranno messi in vendita libera a partire da venerdì 4 giugno dalle ore 15 fino alle ore 18 di domenica 6 giugno.Il costo del tagliando sarà di 25 euro sia per Gara 1 che per Gara 2, con settore unico.