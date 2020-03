LEGGI ANCHE

La(serie A2 di basket) si arrende ale dà il rompete le righe a tecnici e giocatori. In pratica la dirigenza, constatata l'impossibilità a riprendere il campionato dopo lo stop per l'epidemia e valutato anche l'orientamento di Federazione e Lega a concludere qui la stagione, ha liberato tutti i tesserati.«Abbiamo dato, dopo una riunione via web, il rompete le righe perché non ci sembrava il caso di trattenere dopo un mese ancora i giocatori», ha detto il presidente Federico. La squadra napoletana, dopo un inizio incerto, con l'arrivo in panchina di Stefano Sacripanti, era entrata nel plotoncino delle prime otto per accedere ai. Il progetto di rilanciare il basket in città, comunque, continuerà assicura Grassi: «La società ha fatto grossi sforzi in questa stagione e non poterla concludere sul campo sicuramente dispiace. Questa epidemia mette in difficoltà tutte le aziende, ma il nostro progetto andrà avanti perché siamo convinti che i nostri sforzi saranno ripagati».