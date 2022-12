La Gevi stende Trento nel finale (69-58), e si allontana dalle zone pericolose

Prende una boccata d'ossigeno la Gevi. Lotta, difende e strappa via una vittoria che vale platino (69-58) davanti a un gran bel pubblico (2mila spettatori). Senza Stewart e Johnson, la squadra di Buscaglia riesce ad imbrigliare una Trento parsa involuta e imprecisa e nel finale piazza l'allungo decisivo.

Determinante la truppa italiana, in particolare Uglietti (nella foto di Luca Olivetti) autore di 15 punti, 10 rimbalzi e una difesa da mastino. Eccellente Zanotti (13 punti a 7 rimbalzi), positivo Zerini. Tra gli stranieri Howard (16), serata difficile per Michineau e Wuilliams ma ciò che contava era vincere per allontanarsi dalle zone calde. Gli azzurri torneranno in campo sabato prossimo 17 dicembre alle 20,30 sul campo del Banco di Sardegna Sassari.

«Abbiamo fatto una buonissima partita su tutti i fronti, riuscendo a limitare tante cose del loro attacco e riuscendo a difendere forte anche quando abbiamo avuto difficoltà offensive - sostiene Buscaglia -. Ci servono queste partite. La continuità difensiva può aiutarci a crescere. Abbiamo subito solo 58 punti, devo sottolinearlo. Una delle chiavi della partita era la lotta al rimbalzo, contro la migliore formazione del campionato, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Molto bene il pacchetto italiani, sia in difesa che in attacco, da Uglietti a Zanotti. C'erano delle assenze pesanti, ma abbiamo sopperito con una grande compattezza di squadra. Sono stati davvero tutti bravi. Anche Williams ed Howard hanno aspettato il momento giusto della partita, restando pienamente nel match. Mantenendo la giusta strada e tranquillità, possiamo crescere. Il pubblico è stato ancora una volta fantastico. Bisogna essere uniti come stasera».