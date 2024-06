Gevi Napoli Basket, ufficiale Leonardo Totè: contratto biennale per il pivot

L'indiscrezione era fondata. Torna alla Gevi Napoli Leonardo Totè, pivot di 2,11, che aveva fatto una comparsata qui nella stagione 2021-2022, giocando poco e male prima dell'arrivo di Gudaitis. Ma l'anno dopo, a Pesaro, sembrò trasformato e anche in questa stagione ha totalizzato 13,1 punti di media ed è nei 30 dell'Italia per il preolimpico. Era uno dei nomi preferiti da Milicic e Llompart, una scelta che apparentemente pare curiosa vista l'esperienza negativa precedente ma che in realtà è un colpo molto importante perchè Totè è senza alcun dubbio oggi uno dei pivot italiani più forti del campionato.

Dunque ottimo inserimento per il veneto di Negrar che sembra perfetto per il gioco di Milicic per la sua velocità e per l'atletismo che lo porta a fare tante schiacciate in alley oop. Ora pare certo che arriverà un'ala grande straniera, con tiro da fuori e presenza in area. Mentre Lever è in uscita.

pare sia stato trovato l'accordo per chiudere qui il contratto biennale. Dunque dovrà essere ingaggiato anche un altro lungo.

Pedro Llompart, il dt azzurro: «Annunciamo l'arrivo di Leonardo Totè, come sempre dopo un profondo lavoro di scouting. Un giocatore che abbiamo seguito per tutta la stagione, e che pensiamo non solo abbia un grande futuro davanti, ma anche un presente molto buono. Totè è un giocatore di alta capacità fisica, e con un ottimo livello di gioco, capace di fare diverse cose in attacco, e di avere un buon livello difensivo. Un giocatore ottimo per il gioco di Igor MIlicic».



Leonardo Totè così commenta il suo ritorno: «Sono veramente contento e carico per questa nuova avventura con Napoli. Volevo ringraziare la società per avermi dato modo di essere presente nel nuovo progetto. Sono sicuro che la prossima sarà una bella stagione divertente, vincente, e soprattutto di alto livello. Sono molto contento dell'intesa che si è creata con coach Igor Milicic, e voglio ripagarla in ogni modo possibile. Non vedo l'ora di arrivare a Napoli per il suo pubblico, senza dubbio tra i più caldi della serie A. Ci vediamo prestissimo e forza Napoli».