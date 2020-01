Dopo la doppietta tra match casalingo con Rieti e blitz a Latina, la Gevi domani, domenica 5 gennaio, alle 18, tenta di allungare la serie e di piazzare il tris nella seconda trasferta in fila. Contro c'è una delle superbig conclamate del campionato, la Novipiù Casale Monferrato, a quota 20 in classifica e che all'andata vinse largamente a Fuorigrotta (74-94). Non c'era già più Gianluca Lulli e la squadra era stata affidata per la reggenza a Francesco Cavaliere. Ma tante cose sono cambiate nel frattempo, la Gevi oggi è pericolosa per tutti e Casale non sembra imbattibile, pur avedno dalla sua i favori del pronostico. "Veniamo da due vittorie consecutive dopo un brutto momento che ci ha visto perdere un po’ di terreno in classifica - commenta Massimo Chessa a Radio Kiss Kiss-. Giocheremo su un campo difficile come quello di Casale Monferrato dove non è mai semplice vincere. Abbiamo lavorato tanto sui nostri giochi, facendo girare la palla perché con l’innesto di Mastellari siamo diventati più pericolosi dalla distanza. A Latina abbiamo dimostrato di avere anche buone percentuali dall’arco, dobbiamo continuare su questa strada. Siamo consapevoli di affrontare una squadra molto pericolosa con elementi come Roberts che ha nel tiro da tre punti la sua arma più importante. Dovremmo essere bravi a fare la nostra partita e a restare sempre concentrati in difesa. La classifica è corta, a testimonianza dell’equilibrio che caratterizza questo campionato di A2 che sarà avvincente fino all’ultima giornata”.

Sarà possibile seguire la gara in diretta su LNP Pass e sui canali social ufficiali del club con aggiornamenti in tempo reale. © RIPRODUZIONE RISERVATA