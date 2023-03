Gevi Napoli-Germani Brescia, Pancotto vuole la vittoria: «Aggredirli per tutta la gara»

Altra partita spartiacque per la Gevi Napoli, che dopo il blitz a Trento, deve provare a bissare battendo Brescia in casa e prendendo quindi un vantaggio sulle concorrenti per la salvezza che a sei partite dalle fine potrebbe risultare importante. Stasera alle 20,30 al Palabarbuto (e in tv su Eurosport e Eleven) dunque anticipo contro i lombardi. Match molto più complicato di quanto si possa pensare.

Brescia è a quota 18, solo due punti più avanti di Napoli, ma lo spessore è da prime 8. E con una rosa ben più forte di Trento, che pure la sopravanza in classifica. La squadra di coach Magro ha sofferto nella prima parte della stagione per gravi infortuni a uomini-chiave ma non appena ha rimesso in sesto l’organico ha vinto la Coppa Italia battendo le big e domenica scorsa si è disfatta con autorità della corazzata per antonomasia del campionato, l’Armani Milano. Per battere Brescia ci vorrebbe un’altra prova balistica di Howard come quella vista con Trento ma è molto probabile che il tecnico bresciano spedisca sulle sue tracce quello che si può definire il miglior difensore dell’intero campionato, John Petrucelli. Accanto a lui Della Valle, Nikolic, Caupain e un pacchetto di lunghi davvero notevole.

Dunque partita tosta per gli azzurri che però in queste sette gare finali non possono troppo guardare agli avversari ma soprattutto superare sè stessi per conservare la categoria. Coach Pancotto alla vigilia dice: «Dobbiamo aggredirli ovunque dall'inizio alla fine della gara per colmare il gap, sia in difesa che in attacco. Sappiamo bene che la Germani Brescia ha potenzialità da prime posizioni, oltre ad aver meritatamente vinto la Coppa Italia. Ha profondità del roster, fisicità ed atletismo, talento individuale, ed organizzazione di squadra. Dobbiamo aggredirli ovunque dall'inizio alla fine della gara per colmare il gap, sia in difesa che in attacco facendolo tutti insieme, e nello stesso momento. Abbiamo da raggiunge la "Mission Salvezza" che deve aumentare la nostra energia. I pescatori della mia terra non si preoccupano delle difficoltà, ma di riportare il pesce».