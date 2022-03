Gevi Napoli-Brindisi 79-69, Buscaglia: «Vinto con la difesa»

Ci voleva questo tipo di prestazione per venir fuori dalle sabbie mobili in cui la Gevi Napoli era precipitata. Con la classifica sempre più allarmante e un trend di 10 ko in 11 gare, ocorreva uno switch immediato. Ed è arrivato grazie alla super partita giocata stasera contro Brindisi, un match vinto 79-69 grazie a una difesa fatta di sacrificio totale, tuffi, recuperi, stoppate, marcature asfissianti.

Dopo una prima parte di match magnifica e equilibrata, la Gevi rivitalizzata da Buscaglia ha allungato poggiandosi sulle capaci spalle di un Zerini quasi eroico (11 punti, 9 rimbalzi) e che ha costretto Perkins a un 6/15 al tiro. Accanto a lui un super Parks (22 punti) e un Rich cattedratico (20). Bene anche gli altri, con Marini rispolverato. E domani viene annunciato Gudaitis.

«Volevo fortemente vincere, abbiamo lavorato tanto in settimana per questo obiettivo - sottolinea Maurizio Buscaglia - Il finale della partita di Tortona è stato l’inizio di questo switch che ci ha portati a questa prestazione. Nell’andamento della partita la squadra è cresciuta. Soprattutto nei due quarti centrali che sono stati i migliori. Abbiamo preso rimbalzi e vinto contro una squadra molto fisica. Per vincere a questi livelli devi essere determinato e intenso in modo quasi feroce. L'importante ora è continuare così, non mollare di un millimetro e guardare sempre e solo alla prossima partita».

La Gevi Napoli ha dovuto fare a meno di Totè, comunque a referto, ma tenuto precauzionalmente a riposo per un problema al ginocchio.