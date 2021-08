Gevi Napoli, calendario basket: esordio al Palabarbuto con Milano

Un esordio terribile, contro quella che sarà la favorita per lo scudetto, l'Armani Exchange Milano di Ettore Messina. Comincia così il 26 settembre il campionato della Gevi Napoli (nella foto Jordan Parks). Un match, che si può scommettere, avrebbe riempito il Palabarbuto fino all'ultimo gradino delle tribune. ma che invece potrà contare solo su 1.400 spettatori, ovvero il 35% della capienza totale che oggi è di 4000 posti (anche se l'impianto può ospitarne 5500).

La Lega Basket Serie A comunica il calendario completo della regular season della serie A che vedrà al via 16 squadre. La grande novità di questa edizione è il calendario è asimmetrico, ovvero il girone di ritorno non rispecchia quello dell’andata. La Virtus Segafredo Bologna comicia sul campo della Dolomiti Energia Trentino mentre l’altra finalista dell’ultima stagione, l'Armani Exchange Milano, esordirà come detto sul campo di Napoli in una sfida metropolitana. Napoli giocherà la seconda a Reggio Emilia, la terza in casa con Treviso, la quarta a Brescia, la quinta in casa contro la Virtus di Belinelli e Teodosic allenata da Scariolo. Un inizio tostissimo.