Gevi Napoli, calendario preseason: primo test il 27 agosto al Palabarbuto

Ecco il calendario della preseason della Gevi Napoli, con le gare ed i tornei di preparazione in vista del prossimo campionato che vedrà la squadra azzurra debuttare al PalaBarbuto, il 2 ottobre, contro la Virtus Segafredo Bologna.

La prima amichevole della Gevi sarà al PalaBarbuto il 27 agosto contro la Benacquista Latina, squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie A2. Il 3 settembre gli azzurri affronteranno a Campobasso la Happy Casa Brindisi. Il successivo weekend, 9 e 10 settembre, la formazione di coach Buscaglia disputerà il Memorial Pentassuglia in programma a Brindisi, semifinale e finale. La Gevi giocherà poi il torneo di Trento, il 17 e 18 settembre mentre, la settimana prima del debutto ufficiale in campionato, gli azzurri saranno protagonisti del Memorial Silvestrin, a Jesolo, insieme all’Umana Reyer Venezia, alla Dolomiti Energia Trento e alla Nutribullett Treviso.