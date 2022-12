Gevi Napoli, arriva il Christmas Pack: un miniabbonamento a tre partite

La Gevi Napoli Basket comunica che da oggi è in vendita il Christmas Pack, il miniabbonamento per le sfide con la Dolomiti Energia Trentino, in programma sabato prossimo 10 dicembre alle ore 20, la Tezenis Verona, lunedi 26 dicembre alle ore 20, e quella con i Campioni d’Italia dell’EA7 Emporio Armani Milano che si giocherà l’8 Gennaio 2023 alle 20,30.

Inoltre è aperta la vendita dei biglietti per la singola gara contro la Dolomiti Energia Trentino, valevole per la decima giornata del campionato di Serie A. Inoltre I tagliandi ed i miniabbonamenti saranno acquistabili sul sito www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket.

Inoltre sarà possibile comprare i biglietti sabato pomeriggio, presso la biglietteria del PalaBarbuto, lato Scandone, a partire alle ore 18. Questi i prezzi dei mini abbonamenti: tribuna cent. 65 euro, ridotto 45. Tribuna lat. 50 euro, ridotto 35, curva 32, ridotto 20.