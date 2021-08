Gevi Napoli, arriva il primo test: al via il torneo City of Cagliari

Arriva il primo impegno ufficiale della stagione per la Gevi Napoli Basket. La squadra azzurra parteciperà, a partire da domani, al torneo Internazionale amichevole City of Cagliari. Il Trofeo, organizzato dal Comitato Regionale Sardegna della Fip, si disputerà domani e sabato al PalaPirastu. I partenopei giocheranno la prima semifinale domani alle 18,30 contro il Baskonia, squadra spagnola che parteciperà alla prossima Eurolega, allenata da coach Ivanovic e che vanta nel suo roster giocatori di livello internazionale come Simone Fontecchio, miglior realizzatore della Nazionale Italiana alle ultime Olimpiadi. Nell’altra semifinale si affronteranno, invece, la Dinamo Sassari e il Bayern Monaco. Il giorno successivo, sabato 28 agosto, si terranno le due finali per il terzo e quarto posto e per il primo e secondo posto.

Così coach Pino Sacripanti alla vigilia: «Siamo molto contenti di poter partecipare a questo torneo. Cercheremo di mettere in campo le cose che abbiamo preparato in questi pochi giorni di allenamento. Ovviamente non sono tante ma cercheremo di farlo nel miglior modo possibile. È chiaro che il risultato non sarà la cosa più importante. Quello che serve è iniziare a trovare la condizione migliore e il giusto feeling tra di noi, per imparare a conoscerci. Sicuramente ci farà bene stare qualche giorno fuori tutti insieme».

Questo il roster della Gevi Napoli Basket al torneo: Zerini, McDuffie, Velicka, Parks, Marini, Mayo, Elegar, Uglietti, Lombardi, Rich, Coralic, Grassi.