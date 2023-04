La Gevi Napoli padrona del suo destino: contro Pesaro obbligatorio vincere

Ha il destino nelle sue mani la Gevi Napoli, con due vittorie nelle ultime due partite, strapperebbe la salvezza in extremis, così come nella scorsa stagione. Ma non può sbagliare. Domani sera alle 19 al Palabarbuto (con match anticipato rispetto alla collocazione domenicale per evitare eventuali festeggiamenti in città dello scudetto), sarà ultima partita stagionale a Fuorigrotta.

La squadra di coach Repesa, ottava in classifica e ancora in corsa per i playoff nonostante abbia fatto un pessimo girone di ritorno, arriva dalla vittoria dell’ultima giornata con Trieste che ha interrotto una serie di 5 ko consecutivi. Squadra ondivaga, che ha in Moretti uno dei giocatori più pericolosi, play che era in ballottaggio per arrivare a Napoli all'inizio della scorsa stagione. Nella gara di andata, disputata alla Vitrifrigo Arena lo 23 ottobre, gli azzurri vinsero all’overtime per 99-97, con 23 punti di Jordan Howard.

«Abbiamo conquistato sul campo il diritto di giocarcela fino alla fine mantenendo alta la tensione e la qualità del nostro sistema. Siamo pronti ad affrontare la prossima curva. Costruire la partita con il cuore, testa continuità e motivazione. Essere consistenti in ogni momento, ed attaccare la loro aggressività aprendo il campo e muovendo la palla per non dare punti di riferimento. Difesa di energia ed attiva per contrastare il gioco di contropiede, efficace nel tenere gli uno contro uno, presenza sui tiratori, ed al tagliafuori». La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sport e Dazn.