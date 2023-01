Gevi Napoli dopo il disastro di Scafati: «Prenderemo i provvedimenti del caso»

Un abisso nel derby. - 35. Freddo polare. Napoli piange, 5 sconfitte nelle ultime 6 partite la spediscono sempre più giù. Nessuno da salvare per gli azzurri nella sciagurata prova al Palamangano, Howard ha messo su un discreto tabellino (14 punti), ma senza incidere. Per il resto davvero buio pesto e pure Williams, di solito incisivo, è affondato.

Una superiorità imbarazzante quella mostrata dai gialloblù di casa, mentre la Gevi esce annichilita dal confronto. Al punto da far intonare dalla frangia di tifosi azzurri, “A lavorare, andate a lavorare”.

Ora per Napoli c’è il redde rationem, prima che sia troppo tardi occorre fare qualcosa perché la squadra è in caduta libera e all’orizzonte ci sono partite toste. Anche se a questo punto non più una questione di avversari.È la faccia di Napoli che va cambiata al più presto. Squadra con pochi punti nelle mani e una scarsa consistenza difensiva. La panchina di Buscaglia è a fortissimo rischio.

Il coach non parla nel dopo gara, arriva un comunicato di due righe della società in cui si annunciano provvedimenti e si chiede scusa ai tifosi. Ora c'è da capire come il club azzurro intende affrontare questo momento. Con il cambio in panchina e inserendo un paio di giocatori? Se è così i giocatori dovranno essere importanti, gente di personalità, leadership, capaci di dare una sterzata netta.