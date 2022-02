Covid, troppi positivi in casa Gevi: rinviata anche la gara con Cremona

Ancora uno stop. Niente partita anche questa settimana per la Gevi Napoli Basket. Dopo il bollettino Covid con 4 positivi di martedì scorso, si attendeva la giornata di oggi per avere il quadro ufficiale della situazione. Ebbene il numero dei positivi supera il 35% degli atleti, dunque parliamo di 5 positivi al Covid ancora oggi. Obbligatorio da parte della Lega rinviare la partita e fissare una nuova data entro qualche giorno. Napoli deve anche recuperare la partita interna contro Venezia, che è stata programmata per sabato 19 febbraio alle 15.

Questo il comunicato del club: «La Gevi Napoli Basket comunica che la LBA, data la sussistenza di un numero di atleti positivi al Covid 19 superiore al 35% rispetto a quelli inseriti nella Lista del Gruppo Atleti, ha rinviato la gara con la Vanoli Basket Cremona valido per la 20 giornata del campionato di seria A Unipolsai, prevista per domenica 13 febbraio 2022. Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della partita.