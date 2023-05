Gevi Napoli, Dalla Salda nuovo amministratore delegato

Cambiamenti importanti in casa Gevi Napoli. Una ristrutturazione societaria che comincia con l'avvento ormai certo, di Alessandro Dalla Salda, una vita alla Pallacanestro Reggiana, storico club di Reggio Emilia, con una parentesi alla Virtus Bologna. Una trattativa che era già in dirittura d'arrivo da un paio di settimane ma della quale si è evitato di parlare prima della fine del campionato.

Dalla Salda ha lavorato sempre come Ad, amministratore delegato. Una figura intorno alla quale la società napoletana si riorganizzerà totalmente e di cui si sentiva la mancanza. 54 anni, ex giornalista, ha alle spalle 21 anni di esperienza e avrà la direzione generale del club. Ma senza mansioni da direttore sportivo. Quindi con ogni probabilità individuerà poi le figure professionali delle quali si contornerà: un uomo-mercato, probabilmente, e il nuovo coach. Tra le ipotesi c'è anche Walter De Raffaele, ex coach della Reyer Venezia dove ha vinto due scudetti e dalla quale si è separato a stagione in corso.