Gevi Napoli, Davenport si allontana: ora l'obiettivo è Isaac Fotu, ex Venezia

Ultimo innesto per Napoli con trattative in corso. Davenport che pareva vicino (ma venica da una stagione opaca in Francia), ora si allontana e il club azzurro prova a stringere per l’ala grande Isaac Fotu, padre di Tonga, madre inglese, guerriero maori neozelandese di 2,03 con passaporto britannico che in Italia ha già giocato (convincendo) a Treviso e a Venezia.

Un 4/5 con gigantesca capigliatura raccolta in un "tuppo", che si muove bene vicino canestro ma sa anche piazzare quache tripla. Ottimo rimbalzista, agonista come tutti i tongani, arriva da una stagione giapponese con ingaggio alto, ma è probabile che il giocatore sia stimolato da un campionato come quello italiano. Intanto Arnas Velicka, che aveva iniziato bene e finito male la scorsa stagione, sha trovato ingaggio in Germania con i Niners Chemnitz.