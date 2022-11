Gevi Napoli vicina all'ingaggio di Davis: «Vogliamo fare la scelta giusta»

Stringe per chiudere al più presto l'ingaggio dell'ala grande, la Gevi Napoli, anche perchè tra 8 giorni, alla ripresa del campionato, arriva Treviso. E il nome caldo è Davin Davis (nella foto con la maglia dell'università di Indiana Hoosiers), 1,98, 27 anni, 104 kg, che ha chiuso dopo 5 cinque partite la sua avventura al Peristeri in Grecia non con grandi cifre (7,4 punti e 4.4 rimbalzi), dove è stato sostituito proprio da Agravanis. Si tratterebbe del 18esimo straniero tesserato in 13 mesi. Davis è un 4 puro, non un 4/5 grosso come era il greco (2,08 per 116 kg), ma si spera possa dare un contributo importante anche in area, per alleviare un po’ il peso del lavoro a Jacorey Williams, che è un ottimo attaccante ma piccolo come pivot (2,03) e non uno specialista della in difesa. E cercare di contribuire con Zanotti e Zerini (che finora non hanno dato quanto sperato) alle fortune della Gevi. Oltre Davis ci sarebbero tra i papabili Banja Sy e Savion Flagg. Ma il budget a disposizione è piuttosto basso e dunque bisogna trovare il miglior compromesso. E sembra essere Davis.

A proposito del nuovo inserimento, il presidente Grassi ha così commentato: «Stiamo valutando diversi profili per il nuovo numero 4, vogliamo fare la scelta giusta, senza fretta facendo tesoro degli errori commessi nello scorso campionato. Non so se arriverà in tempo per la prossima partita. Ci serve un 4 con le caratteristiche giuste, vogliamo un giocatore che possa farci cambiare passo definitivamente».

Se la squadra di A tentenna, la buona notizia arriva dal settore giovanile dove l’Under 19 allenata da Alfredo Lamberti nella Ibsa Next Gen Cup ha battuto in modo secco la Virtus Emilbanca Bologna per 80-62.