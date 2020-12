Riecco la Gevi, tre giorni dopo la vittoria netta contro Cento. Domani un altro match casalingo, il terzo in fila, per allungare la striscia positiva di 3 vittorie. Al Palabarbuto alle 18 va in scena la gara che doveva aprire la stagione e che è stata posticipata per il Covid. Ancora out Josh Mayo che continua nel lavoro individuale e nelle terapie riabilitative.



"Aver vinto tre partite su tre è sicuramente un ottimo inizio sia dal punto di vista della classifica, sia per quanto riguarda la fiducia che la squadra ha potuto acquisire - sottolinea Sacripanti -. Speriamo di poter continuare a vincere anche domani contro la Stella Azzurra, prima di due trasferte molto difficili come Ferrara e Ravenna. La certezza è che la difesa sta crescendo, giorno dopo giorno, con grande solidità che è la cosa che mi interessa di più. Sono molto soddisfatto della partita giocata contro Cento. Probabilmente è stata la nostra migliore gara disputata. Abbiamo dato dimostrazione di grande maturità sia dal punto di vista difensivo sia della costruzione di gioco. Non vogliamo accelerare assolutamente i tempi per il rientro di Mayo, a breve sosterrà ulteriori esami strumentali. La squadra intanto sta scoprendo i suoi punti di forza, quando sarà disponibile anche Mayo potremo avere un’ulteriore risorsa”.



Il match sarà trasmesso in diretta su Lnp Tv Pass.

