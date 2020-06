Mentre si attende la risposta di Iannuzzi riguardo il suo contratto da ridefinire, è in arrivo un altro puntello nella costruzione della squadra per la stagione 2020-2021. Obiettivo dichiarato già da alcuni giorni, Eric Lombardi è vicinissimo alla firma. L'ex oro Under 20 agli Europei del 2013 con Pino Sacripanti in panchina, dunque giocatore che il coach azzurro conosce molto bene e sa come sfruttare al meglio, è in uscita da Biella dove aveva il contratto per il 2020/21. Il ridimensionamento generale del club biellese, sta portando all'uscita di molti dei suoi giocatori, tra cui proprio Eric Lombardi, 27enne eppure con già una lunga esperienza. Si tratta di un ala grande dotata di grandi doti atletiche che ha giocato anche nelle nazionali Under 16 e Under 18. Oltre che Biella ha giocato a Brescia, Pistoia e Treviso. Nell'ultima stagione ha chiuso con 8,6 punti e 6 rimbalzi in 21 minuti di utilizzo. Con il 36% da 3 e il 55% da due. Dunque cifre di tutto rispetto. © RIPRODUZIONE RISERVATA