Gevi Napoli, Elegar fuori mesi: è rottura del tendine rotuleo

Out per mesi, forse per l'intera stagione. È gravissimo l'infortunio di Frank Elegar nel riscaldamento prepartita di ieri contro Tortoma. Era da solo quando è piombato a terra. E, come il dottor Nino D'Alicandro aveva già intuito ieri, si tratta di rottura del tendne rotuleo. Quella che capitò a Ronaldo dell'Inter.

La Gevi Napoli Basket ha comunicato oggi che «il giocatore, a seguito dell'infortunio subito nel corso del riscaldamento della gara contro la Bertram Tortona, è stato sottoposto ad accurati accertamenti strumentali da parte del responsabile sanitario della società dottor D’Alicandro, che hanno confermato la rottura del tendine rotuleo del ginocchio sinistro».

Il giocatore dovrà essere sottoposto, nei prossimi giorni, ad intervento chirurgico. Un intervento che potrebbe farsi negli Stati Uniti. Intanto la società si deve rituffare sul mercato per un lungo da ingaggiare velocemente. Un americano già vistato, un comunitario, o un americano tagliato dalla Nba ma in questo caso si brucerebbe l'ultimo visto a disposizione.