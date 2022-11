Gevi Napoli, Emmitt Williams se ne va: ora il club è in cerca di un'altra ala

Si è già chiusa, in pratica quasi ancor prima di cominciare, l'avventura di Emmitt Williams in maglia Gevi Napoli. L'ala grande che era arrivato dopo il no a sorpresa di Gates quando era tutto fatto, era rimasto in stand by per via di un infortunio e poi era stato rimpiazzato da Agravanis con una magata del ds Bolognesi. Con l'addio forzato del greco (e con tantissimi rimpianti), è stato riattivato. Nei soli cinque minuti giocati a Venezia, ha totalizzato un rimbalzo e un tiro da 3 sbagliato. Il contratto è stato risolto e Emmitt Williams è in pratica già sull'aereo per gli States. Non avendo giocato 5 partite, non potrà essere ingaggiato senza visto in A2. Ora si cerca un'altra ala grande, ma i tempi non saranno immediati. Dunque c'è il rischio che contro Treviso alla ripresa del campionato (il 20 novembre) si giochi senza il quarto lungo.