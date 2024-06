Gevi Napoli, esordio contro l'Olimpia Milano alle finali nazionali Under 15

Scatta lunedì l'avventura della Under 15 Eccellenza della Gevi Napoli, alla Finale Nazionale in programma ad Anagni, in provincia di Frosinone, fino 9 Giugno. Sono 16 le formazioni che suddivise in quattro gironi disputeranno le finali.

La Gevi è stata inserita nel Girone B con l'EA7 Emporio Armani Milano, l'Unibasket Lanciano e l'Insegnare Basket Rimini. La prima gara del girone sarà disputata lunedì alle 20 contro l'Olimpia Milano. Il calendario sarà modulato in base al risultato della partita, con la seconda giornata che si giocherà, in ogni caso, martedì 4 giugno.

Questo il roster: Mattia Cirella, James Forchetta, Giordano Gagliardi, Giuseppe Grotta, Marco Guastella, Alessandro Liccardi, Pedro Llompart Bernal, Davide Nappi, Andrea Oriente, Giovanni Russo, Nicola Tammaro, Francesco Verdicchio, coach Alfredo Lamberti.