A 3 giorni dal debutto stagionale in Supercoppa contro San Severo in programma il 3 novembre alle 18,30, arriva una bella notizia per il club azzurro. Il presidente della Gevi Napoli Basket, Federico Grassi, è stato eletto nel nuovo Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Pallacanestro. La nomina è avvenuta stamane durante lo svolgimento a Bologna dell'assemblea generale della LNP che ha confermato Pietro Basciano nella carica di Presidente. "Accolgo con grande soddisfazione, e forte senso di responsabilità, la preferenza indicata stamane dai colleghi nel corso dell'assemblea generale - commenta Grassi -. Il nuovo incarico ricevuto, seppur in un momento di estrema ed oggettiva difficoltà, mi spinge ad un ulteriore sforzo ed impegno nel tentativo di contribuire a difendere, non solo l'attuale sistema del pianeta basket messo in serio pericolo dai tristi accadimenti che stanno accompagnando i nostri giorni, ma sopratutto di cercare nel contempo nuove formule e innovative soluzioni, per favorire lo sviluppo dei settori giovanili delle società, uno dei cardini principali per garantire un migliore futuro a questo meraviglioso sport. "

