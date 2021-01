E' un match già assai delicato quello che oppone domani alle 18 la Gevi Napoli e la Top Secret Ferrara al Palabarbuto. Una sfida d'alta classifica, con le due squadre appaiate al secondo posto a quota 18 dietro la leader Forlì. All'andata gli azzurri persero di 4 punti, 73-69, dopo aver dominato la gara per lunghi tratti. Sarà dunque l'occasione per vendicare quello stop rocambolesco e superare Ferrara in classifica.

Match comunque difficile, perchè gli emiliani sono migliorati nel corso del girone di andata e hanno recuperato l'americano Pacher, assente nel match di andata. Occhio anche a Hasbrouck, tiratore nero ex Fortitudo Bologna e Panni che all'andata fece miracoli. Coach Sacripanti (nella foto) la presenta così: «Ci aspetta una partita di prima fascia. Siamo consapevoli che sarà un impegno durissimo. In preparazione alla gara abbiamo lavorato molto per reggere alla loro grande fisicità nel settore lunghi e, allo stesso tempo, per cercare di togliere dalla partita i loro tiratori. La partita di andata ci servirà da lezione per ricordare che fino al quarantesimo minuto delle partita dovremo cercare di mantenere il controllo dei rimbalzi e governare il ritmo gara».

