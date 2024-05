Gevi Napoli-Givova Scafati: un derby solo per l'onore

Perdere sul filo di lana i playoff non è stato facile da digerire. E l’amarezza è legata soprattutto alle aspettative che erano incredibilmente salite dopo lo straordinario inizio di stagione e il trionfo in quel di Torino.

Ma razionalmente il percorso dei partenopei è da considerare eccellente, con l’obiettivo di inizio stagione raggiunto in netto anticipo, un perenne tutto esaurito con 4mila presenze medie e un trofeo che fa bella mostra di sé in bacheca. Trofeo che verrà consacrato anche da un libro in uscita in questo mese, “Una coppa all’improvviso”. Domani si chiude la stagione con il derby contro Scafati e Igor Milicic alla vigilia dice: «Questa è l'ultima gara della stagione. Voglio chiudere a testa alta, ed è quello che chiederò ai miei giocatori. Sappiamo che questa gara è un derby e vincerà la squadra che avrà più desiderio, più cuore e più anima. Tutto questo potrebbe sembrare semplice ma sappiamo bene che sarà una gara complicata. Io sono pronto ad affrontare questo ultimo 'combattimento', nonostante sia consapevole che la partita non ha nessun risvolto sulla classifica».

Il ds della Givova Nicola Egidio dal canto suo commenta così: «Ci accingiamo a disputare l'ultima giornata di una stagione che ci ha visti conseguire un risultato storico, dal momento che per la prima volta nella storia del club, Scafati prenderà parte per il terzo anno consecutivo al campionato di A, ma con la consapevolezza che avremmo potuto fare qualcosa in più.

Derby un po' sui generis in quanto non mette nulla in palio per la classifica, ma che non per questo ci vedrà privi di motivazioni e stimoli. Al contrario, la nostra volontà è quella di riscattare la brutta prestazione di domenica scorsa, regalando un'ultima gioia ai tifosi in quella che è comunque una gara dai contorni emotivi particolari e provando a migliorare il record dello scorso anno. Anche Napoli non ha avuto un bel finale di stagione. Viene da 10 sconfitte nelle ultime 12 partite, ma resta una squadra dagli alti contenuti tecnici, con diversi giocatori in grado di fare paniere e mettere punti a tabellone. Vorrà indubbiamente chiudere bene davanti al loro pubblico, dovremo essere bravi ad approcciare bene la gara, facendo capire fin da subito di essere connessi mentalmente».