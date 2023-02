Gevi Napoli-Givova Scafati 71-69, Stewart vince il derby all'ultimo tiro

Con il cuore in gola la Gevi piazza la zampata vincente proprio nel finale di match, quando la palla pesa di più. Dopo aver a lungo inseguito trova in Stewart l'uomo partita, capace di segnare 13 punti in 10'. Così finisce con il tripudio dei 4mila del Palabarbuto e la squadra che festeggia sotto la curva. La carica è arrivata anche da un super Michineau (21 punti e 6 assist). La Givova si è smarrita nel momento topico, ha avuto meno del previsto da Logan e da Okoye, entrambi in serata nera al tiro (in due 0/10 da tre). Un derby di super difese, di battaglia aspra, incandescente come il clima del Palabarbuto, in cui la rappresentanza ospite si è fatta sentire eccome. Due punti d’oro per gli azzurri che riemergono nuovamente dalla secche della bassa classifica e raggiungono a quota 14 i cugini scafatesi, vendicando il ko dell’andata.

«Faccio i complimenti a tutta la squadra - dice coach Pancotto - Giocare una partita di questo livello vuol dire che la squadra tiene molto alla maglia che indossa. Dedichiamo questa vittoria alla società, a i tifosi ed a tutto il mio staff di cui sono onorato di essere capo allenatore. Siamo una famiglia, staff tecnico, medico, dirigenziale, voglio ringraziare tutti loro. Ogni partita adesso è importante, non esistono più partite in casa o fuori, il livello si è alzato notevolmente. Siamo partiti male, soffrendo a rimbalzo e permettendo secondi tiri. Siamo cresciuti in ogni quarto, nell’ultimo periodo siamo stati bravi a cambiare ritmo. La vittoria è nata dalla difesa, siamo riusciti ad essere aggressivi sui loro tiratori, tenendo le loro percentuali molto basse. Dobbiamo stare attenti in alcune cose, tiri liberi, passaggi sbagliati. Dobbiamo lavorare su questo. Scafati è una squadra di altissimo livello, competere con loro è sempre uno stimolo importante».