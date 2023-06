Gevi, Gracis fa un passo indietro: riparte la caccia al direttore sportivo

Alessandro Dalla Salda, l'amministratore delegato della Gevi Napoli Basket, prosegue nel suo lavoro di riorganizzazione del club.

Il nodo al momento resta quello del direttore sportivo perchè Andrea Gracis prima si è preso tempo per decidere, poi ha tentennato e quindi ora Dalla Salda è andato oltre.

Ci sono altri nomi in ballo e da questa operazione scaturirà anche quella relativa al coach, con Pancotto sempre in stand by. Intanto il club fa sapere che si è risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il responsabile dell’area marketing Nicola Tolomei. La società ringrazia Nicola Tolomei per la proficua collaborazione prestata nel corso di queste due stagioni, e gli augura, per il futuro, le migliori fortune umane e professionali.