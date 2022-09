Gevi Napoli, test contro Brindisi: a Campobasso c'è anche Stewart

Dopo il primo test al Palabarbuto contro Latina, arriva il secondo impegno di pre-season per la Gevi Napoli Basket che stasera affronta l’Happy Casa Brindisi nella sfida amichevole in programma alle ore 19 alla Molisana Arena di Campobasso. In occasione della sfida con la squadra pugliese ci sarà il debutto in maglia azzurra di Elijah Stewart (nella foto il secondo da sinistra accanto a Michineau), assente nello scrimmage contro Latina a causa di un problema fisico ma ora recuperato a pieno. Ovviamente occhi su di lui per questo esordio ma anche su tutti gli altri per verificare i progressi sotto la guida di un super senior assistent come Cesare Pancotto. Buscaglia è infatti impegnato in questi giorni alla guida dell'Olanda agli Europei.

Per chi fosse interessato alla trasferta, sarà possibile acquistare il biglietto al botteghino Palazzetto di Campobasso. Il prezzo del tagliando è di 5 euro.