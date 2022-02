Gevi Napoli, impazza il focolaio Covid: dai tamponi emergono altri 4 positivi

Non c'è pace in casa Gevi Napoli Basket. Il focolaio Covid impazza e mette a serio rischio anche la prossima partita a Cremona di domenica 13, dopo aver costretto la Lega a rinviare quella di domenica scorsa contro Venezia. Il club ha infatti comunicato che, dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli programmati a seguito dei casi di positività riscontrati durante la scorsa settimana, è emersa la positività al Covid-19 di altri quattro componenti del gruppo squadra. I tesserati sono già stati messi in isolamento. Sempre nell'ambito degli stessi controlli, due componenti del gruppo squadra, risultati positivi nella scorsa settimana, sono invece ora negativi al tampone. La Gevi Napoli Basket ha già programmato, per i prossimi giorni, un ulteriore giro di tamponi di controllo per il gruppo squadra.