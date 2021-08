Gevi, Jason Rich al Palabarbuto e arrivano Mayo e Velicka

Ultimi arrivi dagli States in casa Gevi Napoli. Jason Rich, che vinse il titolo di Mvp in serie A nella stagione 2017/18 quando era ad Avellino, è arrivato a Napoli da Miami ed è stato subito sottoposto al tampone prima di sostenere le rituali visite mediche.

Apparso tirato a lucido, Rich questa mattina ha ritrovato coach Sacripanti che era con lui ad Avellino in una stagione super ed ha incontrato I suoi compagni di squadra mentre, nel pomeriggio, sosterrà al PalaBarbuto la prima seduta di allenamento in maglia Gevi.

Nella giornata di domani è atteso l'arrivo in città di Josh Mayo, che ha dovuto ritardare il suo arrivo per via di un caso di positività al Covid di un familare. Sempre domani dovrebbe essere a Napoli l'ultimo tassello inserito, ovvero il iituano Velicka.