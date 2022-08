Gevi Napoli, sabato primo test contro Latina ma a porte chiuse

Primo appuntamento della pre-season per la Gevi Napoli Basket che sabato 27 agosto alle 19 sosterrà uno scrimmage al PalaBarbuto contro la Benacquista Assicurazioni Latina, squadra militante nel girone verde di Serie A2. Lo scrimmage sarà disputato rigorosamente a porte chiuse, dunque niente pubblico sugli spalti. Successivamente gli azzurri saranno impegnati, il 3 settembre prossimo, nell’amichevole di Campobasso contro la Happy Casa Brindisi per poi partecipare ai Tornei di Brindisi, Trento e Jesolo. Sabato in campo sicuramente ci saranno Michinau. Stewart, Williams, Zanotti, Dellosto, oltre a Zerini e Uglietti. Ma è atteso a Napoli in questi giorni anche Robert Johnson.