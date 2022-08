Gevi-Latina, stasera il primo test: ci sono anche Williams e Johnson

Stasera alle 19 prima uscita stagionale del Napoli Basket al Palabarbuto, Un debutto amichevole contro Latina, squadra di A2, che servirà a far conoscere al pubblico i nuovi arrivati in casa azzurra. In un primo tempo la partita doveva essere a porte chiuse, poi il ripensamento e l'apertura al pubblico degli appassionati. Unico settore aperto sarà la tribuna Mario Argento. Ci si aspetta una buona partecipazione da parte dei tifosi della Gevi, curiosi di vedere all'opera i nuovi Zanotti e Dellosto e poi gli stranieri Michineau, Stewart, ma anche gli ultimi arrivati Williams (nella foto) e Robert Johnson, con look alla James Harden, treccine e barba lunga, che già si prevede possa diventare l'idolo della tifoseria.

L'esterno è a Napoli da pochissimo ma farà parte della squadra e potrebbe giocare alcuni minuti. In arrivo intanto anche Howard e Gaines.