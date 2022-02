Gevi Napoli, arriva il gigante Totè: è un gran colpo anche per il futuro

Era nell'aria, ma non è stato semplice. Anche perchè la Fortitudo vede in Napoli una possibile concorrente per la salvezza. Ma alla fine c'è stata la fumata bianca. Leonardo Totè, gigante di 2,11, che era in maglia Fortitudo con un cattivo feeling con il coach Martino, ora è un giocatore della Gevi Napoli. Un bel colpo da parte del club azzurro perchè il lungo nativo di Negrar, in Veneto, è un 24enne che ambisce a diventare uno dei lunghi titolari della Nazionale italiana per i prossimi anni. Ora è in maglia azzurra nei match di qualificazione mondiali contro l'Islanda che ieri ha fatto un brutto scherzo all'Italia di Sacchetti, mettendo a rischio la qualificazione al secondo turno, e che sarà di nuovo avversaria domenica. Possibile che stavolta Totè possa essere nei 12. Il giocatore raggiungerà Napoli all'inizio della prossima settimana e molto probabilmente esordirà domenica 6 marzo a Bologna contro la Virtus. Un ingaggio che mette una toppa importante al settore lunghi dove Lynch è risultato un giocatore non esattamente all'altezza della serie A. L'annuncio di Napoli è stato anticipato da quello della Fortitudo che ha emesso un comunicato in cui ha ufficializzato la risoluzione del contratto con Totè.

Dopo la trafila nel settore giovanile prima nella Scaligera Verona e successivamente con l’Umana Reyer Venezia, Totè debutta in Serie A2 con la maglia della Leonessa Brescia, nella stagione 2015-2016. Successivamente gioca due campionati con Verona, sempre in Serie A2. Nel 2018-2019, il nuovo giocatore della Gevi è protagonista di un’ottima stagione a Jesi dove, nel girone Est di A2, realizza 13.6 punti di media e 7.1 rimbalzi. Nel 2019-2020 Totè debutta in Serie A giocando con Pesaro confermandosi su ottimi livelli, chiudendo la stagione con 9.5 punti e 6 rimbalzi per gara. Nel 2020 il lungo della Gevi si trasferisce alla Fortitudo Bologna dove termina la prima stagione con 8.6 punti e 3.3 rimbalzi per partita. Dopo una parentesi a Bilbao, nel massimo campionato spagnolo, Totè ha disputato la prima parte della stagione ancora in Fortitudo Bologna, per lui 9.7 punti per partita e 4.3 rimbalzi.