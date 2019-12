Il Napoli Basket puntella la rosa con l'inserimento di Martino Mastellari (in questa foto con Roderick in maglia Bergamo alle spalle), classe 1996, 1,93, esterno duttile, ottimo tiratore, dotato di buon atletismo. Il giocatore dovrebbe arrivare già oggi e domenica giocherà a Roma contro l'Eurobasket. Era l'inserimento auspicato da coach Sacripanti per rimpolpare un po' la panchina azzurra, in difficoltà negli ultimi tempi, con Milani abulico e improduttivo (andrà via, molto probabilmente), Dincic ancora acerbo, e l'addio a Spera e Milosevic. Ora Mastellari potrebbe rientrare già nel primo quintetto iniziale, con Chessa uomo tattico in panchina assieme a Spizzichini o potrebbe sedersi inizialmente per entrare a partita in corso. Ha fatto parte di tutte le nazionali giovanili dell'Italia, dall'under 15 all'under 20 e Sacripanti lo conosce. Mastellari aveva rifirmato ad inizio stagione per Montegranaro ma la situazione economica non eccezionale del club ha portato a liberararsi di qualche contratto. Mastellari finora aveva prodotto 10,6 e quasi 2 assist in 19 minuti di media. In precedenza per lui anche esperienze in A1 a Bologna e Brescia, con poco minutaggio anche per via dell'età assai giovane e a Ferrara. © RIPRODUZIONE RISERVATA